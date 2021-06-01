Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня

Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Полёты из Москвы начнутся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию и Албанию.

Кроме того, оперштаб решил не продлевать ограничения на перелёты в Великобританию – с 2 июня возобновятся рейсы Москва – Лондон.

Также с 10 июня вырастет число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее стало известно о планах оперштаба продлить ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией. Согласно решению оперативного штаба, из-за сложной эпидемиологической обстановки в странах, запрет на перелеты продолжает действовать до 21 июня.