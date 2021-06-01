Сезон работы детских летних лагерей стартовал в Алтайском крае

Детские летние загородные лагеря Алтайского края начали свою работу с 1 июня. Первых гостей приняли 52 оздоровительных учреждения региона, в том числе пять санаториев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, смены в этом году сократили до 14 дней, однако их количество выросло до 68. Также, по сравнению с 2020 годом, наполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%.

Всего власти планируют, что за сезон в лагерях отдохнет 25 тысяч детей. Сейчас на путёвки подано 16 900 заявок, из которых 10 828 уже выкупили. Такая активность связана с 50%-ным кешбэком на детский отдых – в Алтайском крае в программе участвуют 45 загородных лагерей.

Напомним, программа кешбэка за детский отдых начала действовать в России с 25 мая. Получить возврат до 50% от стоимости путёвки могут те родители, чей ребёнок летом будет отдыхать в стационарном загородном лагере. При этом материальное положение и состав семьи для выплаты не имеют значения.