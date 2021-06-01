В Барнауле вандал сломал фонарь, не заметив камеру видеонаблюдения

Очередной акт вандализма в Барнауле зафиксировали в сквере на улице Георгия Исакова ночью 1 июня.
Молодой человек подошёл к фонарю и стал его трясти, пока не вывел из строя. Едва ли вандал знал, что прямо на это место направлена камера видеонаблюдения.
Видеозапись разместили паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, сквер благоустроили всего два года назад. На аллее заменили асфальтовое покрытие на плиточное, установили новое освещение, скамейки, обновили газон и высадили деревья, а также построили велодорожку.
Комментарии
Очередное тупоголовое быдло живущее за мамкин счет.
ремнем по пятой точке и на исправительные работы. на всё лето...