Более 100 захватывающих матчей: где смотреть новый сезон чемпионата Бразилии по футболу

Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу начался 30 мая 2021 года. Лучшие матчи будут транслировать в прямом эфире, а их записи станут доступны в видеосервисе Wink.

За сезон в Wink можно посмотреть 140 захватывающих матчей с русскоязычными комментаторами. Телетрансляция первого матча первого тура чемпионата состоялась 30 мая в 00:55 (мск): на поле вышли "Куяба" и "Жувентудэ". Следующие туры состоятся 6, 7, 13 и 14 июня.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна-осень": клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Бразильский чемпионат – один из самых ярких и зрелищных в мировом футболе, а многие игроки выступают в национальных клубах по всему миру, в том числе в России. Трансляции помогут поклонникам найти среди игроков бразильских клубов будущих Пеле, Зико, Роналдиньо и Роналдо.

Напомним, "Медиа-Телеком", предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома", с 2020 года выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья.