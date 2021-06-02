Электронный помощник: как заказать услуги барнаульского водоканала через смартфон

"Росводоканал Барнаул" напомнил клиентам об удобном способе взаимодействия – мобильном приложении "РВК.Услуги". Это сервис для быстрой и комфортной связи с компанией, который гарантирует безопасность данных.

"Важно отметить, что приложение постоянно модернизируется. Мы получаем обратную связь от наших абонентов и сами проводим тесты, чтобы сделать сервис "РВК.Услуги" ещё более удобным и безопасным", — рассказала коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.

Через приложение можно передать показания приборов учета, заказать услугу водоканала или партнёров компании. К одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, и по каждому сохранится история платежей и показаний приборов учёта. В случае образования задолженности, приложение напомнит вам об этом.

"С помощью электронного помощника любое действие – будь то оплата, передача показаний счетчиков или заказ услуги – можно выполнить буквально с несколько кликов. Многие наши клиенты уже оценили возможности "мобильного водоканала", надеемся, что круг пользователей приложения будет только расширяться", — подчеркнула Татьяна Колганова.

"РВК.Услуги" доступны для пользователей смартфонов на базе Android и iOS. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос "Росводоканал" или "Rosvodokanal" или скачать приложение по ссылкам на сайте водоканала.