Во избежание дефолта: россияне стали чаще получать отказ в микрозаймах

В последний год МФО стали реже одобрять заявки на микрозаймы. Так, по итогам первого квартала 2021 года доля одобрений не превышала 25%, в то время как в докризисный период этот показатель составлял 30-35%.

Такие изменения эксперты связывают с нестабильной платежеспособностью заёмщиков в период пандемии – многие из них не имеют возможности подтвердить размер своего дохода. Также имеет значение и консервативная политика кредитования самих микрофинансовых организаций во избежание массовых дефолтов.

Стоит отметить, на рынке ипотечного кредитования ситуация аналогичная. По данным "Юником24" , число одобренных ипотечных кредитов с января текущего года снизилось на 1,3% и на 5,3% – с предшествующего ему декабря.

На какие цели чаще всего берут займы?

Согласно исследованию "Юником24", 60% заёмщиков обращаются в МФО, чтобы взять деньги на неотложные нужды. Ещё 15% заёмщиков взяли ссуду специально на майские праздники, остальные – на бытовую технику и другие повседневные вещи, сообщает "Прайм".

Что касается долгосрочных займов, весной их чаще всего берут на строительство загородного дома, здоровье и другие нужды, требующие больших затрат.

Какой заём получить проще?

Получить одобрение на долгосрочный заём бывает намного проще, чем занять "до зарплаты". Кроме того, ссуды на длительный срок имеют более низкие ставки.

Особенно выгодным предложением – займом под залог ПТС – могут воспользоваться владельцы автомобиля. Одобрение по такому кредиту составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными.

Ещё один важный плюс – оформляя заём под залог ПТС, машина остаётся у собственника: вы можете пользоваться автомобилем, как и раньше. Единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Главное, обращайтесь только в надёжную компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ, например, в финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Вы выплачиваете сумму, которую взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)

Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)

График работы: пн-пт – с 09:00 до 18:00; сб – с 09:00 до 16:00

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на май 2021 года.