Вторник, 1 Июнь, 20:28

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,24
€ 89,6
26°


5081417 +9500
Обь
558см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

"Единая Россия" предложила новые меры социальной поддержки семей с детьми

, ИА "Амител"
Они войдут в предвыборную программу партии на выборах в Госдуму

Инициативы озвучили участники форума "Большой семейный совет", который провёл председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в одном из центров детского творчества в Москве. В нём приняли участие руководители социальных НКО и родительских объединений. Большой блок новых инициатив касается многодетных семей, сообщает сайт партии ER.ru.

Необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении на них налоговой нагрузки, подчеркнул председатель "Единой России".

"Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России", – сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в "Единой России" предлагают дать право многодетным семьям получать компенсацию вместо земельного участка. Сейчас не вся земля, предоставляемая им, обеспечена необходимой инфраструктурой, отметила участница предварительного голосования "Единой России", председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева. "Материальная поддержка позволила бы семьям с детьми улучшить жилищные условия", – подчеркнула она.

Также Марина Оргеева предложила предоставлять "Подарок новорождённому" во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей. В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями.

В свою очередь, руководитель организации "Женщины за развитие" Либкан Базаева отметила, что зачастую в многодетных семьях родители находятся дома с детьми несколько лет подряд и не имеют возможности работать.

"Мы бы хотели предложить поддержать все многодетные семьи нашей страны таким образом – включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребёнком", – сказала она, пояснив, что сейчас этот срок ограничен шестью годами.

Член Общественной палаты Краснодара, президент межрегионального Союза общественных объединений многодетных семей, председатель реготделения всероссийского общественного движения "Матери России" Светлана Недилько обратила внимание участников форума на проблему с взысканием алиментов. Зачастую люди не могут получить через суд положенную сумму, из-за того что она не зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника.

"Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована как обязательная выплата на содержание детей. Наши юристы в судах находятся ежедневно. Некоторые предоставляют справки, что у них зарплата 10 тысяч рублей, чтобы не платить", – сказала Светлана Недилько.

На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь", победитель предварительного голосования "Единой России" Наталья Москвитина (Республика Мордовия) озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат.

"В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования", – сказала Наталья Москвитина.

Кроме того, семейному бюджету помогло бы, если бы программа кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают в "Единой России".

В свою очередь, координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 – нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. "Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо", – подчеркнула она.

Руководитель региональной общественной организации "Семейный клуб "Перово" Татьяна Яковлева предложила ввести ещё одну "транспортную" меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату.

Также в "Единой России" выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестёр вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения.

В завершении форума Дмитрий Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу "Единой России".

Материалы по теме

 


Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
20:26
Трамваи встали на улице Малахова в Барнауле 0
19:55
Владимир Путин заявил, что Россия выходит из сложной ситуации с коронавирусом 0
19:36
Жесткое ДТП с краном-манипулятором произошло в Барнауле 0
19:15
Геннадий Онищенко предложил запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars 0
18:54
Жгли покрышки и ставили рекорды. Соревнования по дрэг-рейсингу прошли в Алтайском крае 0
18:39
Томенко назвал последние ЧП с детьми в Барнауле "тревожными сигналами" 1
18:14
Барнаулец в попытках вернуть бывшую доверился гадалке и остался без денег 0
17:52
Более половины россиян сочли приемлемым физическое наказание детей 0
17:42
К зданию суда в Барнауле стянули пожарную технику по рангу № 3 0
17:30
"Единая Россия" предложила новые меры социальной поддержки семей с детьми 0
17:20
Алтайского экс-министра обвинили в превышении полномочий с ущербом в миллион 0
17:09
На Алтае пенсионерка лишилась 283 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за крем 1
16:56
Барнаульцам вернули горячую воду досрочно 1
16:44
В Барнауле иномарка сбила девушку 2
16:33
Барнаульцы определят место для стелы в честь звания "Город трудовой доблести" 6
16:20
В регионе начали проверку батутов из-за ЧП с детьми в Барнауле 1
16:08
Как только закончатся места в Сочи. Когда могут открыть авиасообщение с Турцией? 0
15:54
9,5 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:48
"Больше не Вечный". Краеведа возмутило тушение Огня памяти в Барнауле 12
15:35
Более 100 захватывающих матчей: где смотреть новый сезон чемпионата Бразилии по футболу 0
15:22
Госдума приняла закон о бесплатной газификации до границ участков 7
15:07
Штормпрогноз из-за аномальной жары передали в Алтайском крае 0
14:49
Азербайджан потребовал расследования гибели застреленного полицейским парня в Новосибирске 22
14:35
Новые лица. Праймериз "Единой России" помогли подобрать кандидатов на выборы в сентябре 0
14:28
Замглавы Барнаула по экономике Мария Кулагина покинула пост по собственному желанию 13
14:17
Предпринимательнице предъявили обвинение после ЧП с батутом в Барнауле 12
14:08
Директора алтайской спортшколы судят за присвоение казённых денег 0
13:56
В Барнауле вандал сломал фонарь, не заметив камеру видеонаблюдения 13
13:42
Ни следа. Почему дело о смерти подростков из Новоалтайска, возможно, не раскроют никогда 2
13:30
"Время уходит": Томенко о судьбе обхода Барнаула, который подорожал до 60 млрд 13
13:16
Учёные назвали новую опасность от распространённого вируса 0
13:05
Победители школьных олимпиад поступят в АлтГТУ без вступительных экзаменов 0
12:52
Возвращались с юбилея: погибшими в жутком ДТП на Алтае оказалась семья тренера 5
12:43
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 7 июня 0
12:31
Сезон работы детских летних лагерей стартовал в Алтайском крае 0
12:21
На Алтае отделение хирургии в ЦРБ закрыли на месяц из-за отпуска врача 1
12:06
Это нормально. Томенко о том, почему молодёжь бежит с Алтая и как люди живут на селе 25
11:54
Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня 0
11:42
Барнаульцы назвали сумму, которую хотят накопить для будущего своих детей 5
11:30
Названа причина смерти алтайской школьницы после беседы с завучем 14
11:18
Барнаульские ветераны войны и труда получили в подарок очки от салона оптики "Айкрафт" 0
11:08
Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 1
10:51
Бессменная глава отдела по туризму мэрии Барнаула покинула пост 8
10:45
Дополнительные пригородные поезда ввели в Алтайском крае 0
10:34
Назван средний размер страховой пенсии по старости в России 8
10:19
Строительство дороги по проезду Северному Власихинскому в Барнауле завершат к 1 сентября 1
10:04
Алтайский край поднялся в социально-экономическом рейтинге 2
09:52
Пятикилометровая пробка растянулась на въезде в Барнаул 5
09:34
Общественники предложили ввести отцовский капитал в России 0
09:21
Для Алтайского края возможно всё. Виктор Томенко о зарплатах, миграции и гребном канале 5
09:17
Алтайский неонацист хранил череп, арсенал оружия и портрет Сталина 21
09:05
Сыр в мышеловке? Станет ли бесплатным подключение газа от газопровода до границ участка 2
08:54
Россия победила Швецию по буллитам и не пустила её в плей-офф ЧМ 2
08:45
Британский врач назвал неочевидный симптом рака кожи 0
08:29
Синоптики рассказали, какая погода будет в июне в Алтайском крае 3
08:17
АТОР назвала новые сроки возобновления авиасообщения России и Египта 2
08:03
"Ревизию" аварийных домов проведут в Барнауле 8
07:46
Волонтёры, ректоры и "десант" из Барнаульской думы. Единороссы подвели итоги праймериз 9
07:31
Абсолютно спокойна. Что грозит 14-летней участнице группового избиения девочки в Барнауле 22
07:15
Банкротов осенью считают. Подрядчики Алтая готовы бросить недостроенными школы и детсады 7
07:01
Бабки-Ёжки, котики и трансформеры. Куда сводить ребёнка на 1 июня в Барнауле? 7
06:45
"Кто, чёрт возьми, она такая?": неизвестные фото молодой Мэрилин Монро 6
06:31
В Алтайском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП со сгоревшим авто 3
06:16
Дети – цветы жизни и источник хорошего настроения: уморительные фото малышей 1
06:01
Жара и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 1 июня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.