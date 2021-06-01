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Алтайские справороссы наградили детей-стипендиатов из нескольких районов края

, ИА "Амител"
Школьники не только имеют успехи в учебе, но и добиваются высоких результатов в спорте
Фото: altai.spravedlivo.ru

Фото: altai.spravedlivo.ru

Вручение свидетельств и благодарственных писем лауреатам конкурса стипендий депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева продолжается в регионе. Награды получили отличники и спортсмены из Советского, Мамонтовского, Зонального, Ребрихинского, Смоленского и ряда других районов, информирует партийная пресс-служба.

Так, в Советской средней школе победителем конкурса стипендиатов стал ученик пятого класса Денис Гулевских. Теперь он в течение следующего учебного года будет получать ежемесячно солидную прибавку в семейный бюджет. Как отметила мама лауреата Светлана Гулевских, Денис окончил пять классов только на одни пятерки. Он занимается самбо и дзюдо в местной спортивной школе. Имеет второй юношеский разряд.

"Замечательный конкурс! Прежде всего, для таких семей с ребятишками, как, например, наша. Я одна воспитываю двоих детей, зарплата маленькая, и если бы не помощь, то пришлось бы очень туго: постоянные сборы и соревнования, по самбо – исключительно за свой счет, по дзюдо – помогает школа олимпийского резерва. Огромное спасибо партии и Александру Васильевичу", – подчеркивает Светлана Гулевских.

Как рассказала руководитель местного отделения партии СР в Мамонтовском районе Людмила Плешкова, Арина Епифанцева, ученица школы из райцентра, стала достойной обладательницей награды. "Её кандидатура была выдвинута на конкурс путём голосования среди юных легкоатлетов. Тренер Ирина Михайловна Василенко уже давно сотрудничает с нашей партией", – отметила Плешкова. Руководитель местного отделения партии СРЗП в Зональном районе Евгений Щетинин поздравил ребят с Днем защиты детей. Кроме того, он вручил разовую стипендию Александра Терентьева ученику Новочемровской СОШ Ивану Сидякину.

До этого, в конце мая, стипендии вручали в одном из самых отдаленных сел Залесовского района — Пещёрке. Семиклассница местной школы Варвара Виттенбек стала лауреатом конкурса. Награду вручили глава Сибирского сельсовета Олег Боронин и руководитель отделения партии СРЗП в Первомайском районе Жанна Гайдышева. Кроме того, сертификат стипендиата получил футболист из Санниково Саша Бебекин, а биатлонист Платон Егоров из Бобровки и баскетболистка Алена Пантелеева из села Первомайского отмечены благодарностями и разовыми именными стипендиями.

"Мы узнали про конкурс только в этом году от классного руководителя сына, – добавляет мама Саши Татьяна Константиновна. – Он окончил седьмой класс на хорошо и отлично. Играет с шести лет в футбол, ездит на тренировки и игры самостоятельно в Барнаул, выступает за команду "Гелиос". На первенстве Сибири в Саяногорске был признан лучшим нападающим, а в прошлом году – лучшим нападающим Алтайского края в своем возрасте".

В прошедшие выходные еще целый ряд стипендиатов депутата Александра Терентьева из городов и районов края получили награды. Так, в Барнауле чествовали отличницу и гимнастка 14-летнюю Еву Финашину. Благодарность от Александра Терентьева ей вручила член Совета реготделения партии СР Елена Афанасьева. В Ключевском районе из рук руководителя местного отделения партии Натальи Лебедевой сертификат получил Станислав Белан, ученик пятого класса Васильчуковской средней общеобразовательной школы. Как рассказала его мама, Стас окончил пятый класс на хорошо и отлично. С трех лет он встал на лыжи. В этом году защитил третий юношеский разряд. Наталья Лебедева поздравила также разового стипендиата из села Новокиевка девятикласснице Полине Пискуновой из Новокиевской ООШ. Она занимается лыжами и легкой атлетикой.

В Ребрихинском районе стипендиата – ученицу пятого класса Ребрихинской средней общеобразовательной школы Екатерину Нестерову – поздравил руководитель местного отделения партии СР Александр Колтаков. Он вручил свидетельство стипендиата и благодарственное письмо от Александра Терентьева. Катя успешно окончила пятый класс. Занимается карате. Восьмиклассница Поспелихинской средней школы №1 Ирина Погребкова – круглая отличница. Занимается в районном Центре детского творчества спортивными бальными танцами. Наталья Фомина, руководитель местного отделения партии в Новичихинском районе, вручила стипендию ученице шестого класса Поломошенской средней школы Екатерине Лаптевой. Еще один стипендиат – лауреат ежемесячной стипендии шестиклассник местной школы Семен Иванов – живет в селе Солоновка. Он также хорошист в школе, кроме того, занимается джиу-джитсу.

Как рассказал руководитель местного отделения партии в Смоленском районе Валерий Арбаков, разовую стипендию получил ученик пятого класса Смоленской средней школы №2 Кирилл Житников. Стипендиат занимается волейболом, а также другими игровыми видами спорта. Еще один лауреат конкурса – из села Кировского. Восьмиклассник Владимир Иванов завоевал право на получение ежемесячной стипендии Александра Терентьева в течение всего следующего учебного года. "Владимир окончил учебный год на четыре и пять. Занимается борьбой, выступает на высоком уровне, участвовал в соревнованиях СФО и Дальнего Востока", – добавляет Арбаков.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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