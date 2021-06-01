Геннадий Онищенко предложил запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

Депутат Госдумы и бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко призвал запретить в России товары компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. По мнению политика, они производят "заведомо нездоровую продукцию" с высоким содержанием сахара.

Онищенко отметил, что россияне утратили культуру питания, а дети сейчас предпочитают картофель фри, шоколадные батончики и прочую "мусорную еду", которая плохо сказывается на эндокринной системе и организме в целом.

"Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно её рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это", — указал Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В связи с этим парламентарий считает, что нужно ограничивать подобную рекламу и запрещать некоторые продукты, а также возвращать культуру питания с полноценными приемами пищи и пропагандировать здоровое питание.