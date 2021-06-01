Жесткое ДТП с краном-манипулятором произошло в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Серьезная авария случалась во второй половине дня 1 июня на Змеиногорском тракте в районе барнаульского поселка Сибирская долина. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Столкнулись легковушка и кран-манипулятор. От удара последний съехал в кювет. У легкового автомобиля сильно смята передняя часть. В салоне оказался зажатым водитель. О его состоянии ничего не известно.

Очевидцы уточнили в месте ДТП собирается пробка.

Напомним, сразу два смертельных ДТП с большим числом погибших зафиксировали в Алтайском крае 31 мая. Так, три человека погибли, 11 пострадали в аварии на территории Первомайского района, где столкнулись служебный автобус с рабочими "Алтайхлеба" и иномарка. А в результате лобового столкновения Nissan и Subaru погибли пять человек.