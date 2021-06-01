В Роскачестве рассказали, законно ли кормить грудью в общественном месте

Кормление грудью в общественных местах в России не запрещено, заверили в Роскачестве. Из этого следует, что привлечь за это женщину к ответственности не могут.

"Но острая реакция на замечания окружающих (которые также законом не запрещены) может стать поводом для того, чтобы попросить уйти из заведения, – отметили в ведомстве. – В этом случае нарушительнице порядка придётся заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей".

Если же мать только кормит грудью ребёнка и при этом не нарушает общественного порядка, то она ничего не нарушает, следовательно, выгонять её из больниц, кафе и других мест скопления людей нельзя.

Известны случаи, когда рестораны и другие заведения устанавливают внутренний запрет на кормление грудью. Несмотря на это, выгонять женщину за нарушение этого правила они не имеют полномочий. Как максимум, представитель организации может сделать замечание и попросить не нарушать запрет.

Стоит отметить, что всё это в равной степени применимо и к смене подгузников. Эта процедура также не попадает под санкции ни в кафе и ресторанах, ни в иных общественных местах.