Доктор Мясников развеял главный миф о пользе моркови

Морковь не оказывает положительного эффекта на зрение, этот миф запустили британцы во время Второй мировой войны, заявил медиаврач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

"Они изобрели инфракрасные объективы, позволяющие видеть в темноте, но чтобы немцы не догадались раньше времени, они стали везде муссировать, что их пилоты едят морковку, поэтому зрение у них отличное и они видят в темноте", – объяснил врач.

Он добавил, что немцы тогда не поверили в эту выдумку. Однако со временем она всё равно разлетелась по миру.

При этом Мясников рассказал, что морковь – всё же очень полезный овощ. Этот корнеплод обладает большим запасом витаминов, а также содержит бета-каротин, который снижает риск возникновения инсульта.

Ранее Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.