Сборная России разгромила сборную Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

1 июня прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии. Сборная России встречалась с командой из Белоруссии.

Матч закончился со счётом 6:0 в пользу россиян. Две шайбы забросил Никита Нестеров, по одной – на счету Эмиля Галимова, Максима Шалунова, Михаила Григоренко и Дмитрия Воронкова.

По итогам семи матчей сборная России заняла первое место в своей группе. Помимо российских хоккеистов, в стадию плей-офф из группы А прошли швейцарцы, чехи и словаки. Из группы B – сборные США, Германии, Финляндии и Канады.

Первым соперником сборной России в стадии плей-офф станет сборная Канады. Матчи четвертьфинала будут сыграны 4 июня.