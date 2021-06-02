Сборная России по футболу вничью сыграла с командой Польши

Сборная России по футболу перед чемпионатом Европы провела товарищеский матч с национальной командой Польши. Встреча закончилась со счётом 1:1.

У россиян один забитый мяч на счету Вячеслава Караваева. В составе сборной Польши отличился Якуб Шверчок.

Как отмечает Optaivan на своей странице в "Твиттере", сборная России за весь матч сделала только один удар в створ ворот. Это худший результат команды с октября 2020 года.

Напомним, что матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля. Несколько игр будут сыграны в Санкт-Петербурге. Евро-2020 должен был состояться ещё в прошлом году, но турнир решили перенести из-за коронавируса.