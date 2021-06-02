Россияне стали реже откладывать деньги

Количество россиян, откладывающих деньги, за полгода сократилось почти вдвое. В феврале 2021 года доля запасливых жителей страны составляла почти 40%, а в мае их количество снизилось до 25%.

Согласно данным опроса страховой компании "Росгосстрах жизнь", средняя сумма накоплений россиян находится в пределах 50-100 тысяч рублей. Еще около 15% накопили порядка 500 тысяч рублей.

Чаще всего респонденты сообщали, что копят без какой либо цели, "на всякий случай". Особенно велика доля "бесцельных" накоплений среди людей старше 60 лет (50%) и среди людей до 60 лет (41%).

Молодые участники опроса копят на недвижимость, автомобиль, образование или путешествия – 39%. Накопления на пенсию есть у каждого десятого обладателя финансовой подушки до 60 лет, пишет газета "Известия".