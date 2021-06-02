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В Госдуме принят закон с поправками ЕР о бесплатном подведении газа к участкам

, ИА "Амител"
Первый этап подключений будет проведён до 2023 года, второй – до 2030 года

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о бесплатном подведении газопровода до границ участка. С лета 2022 года прокладывать трубы начнут за счёт федерального и региональных бюджетов, льготных кредитов для газовых компаний и инвестиционных надбавок. Поправки "Единой России" направлены на решение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи – довести газ до каждого участка бесплатно, отметил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

"Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит, для того чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведён бесплатно, и люди не должны за это платить", – сказал Сергей Неверов.

Он добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят её сроки.

Изменения, которые разработала партия, значительно упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств для этого, отметил депутат Гордумы Томска, один из победителей предварительного голосования "Единой России" Владимир Самокиш.

"Когда в частные домовладения газ будет доведен, будет намного удобнее и комфортнее – особенно в наших сибирских условиях. Разумеется, люди задавали вопросы о программе, в том числе во время предварительного голосования. Спрашивали, как же так – в Томской области газ добывают, а в домах у нас его нет? Поэтому вопросы, связанные с облегчением доступа к газу для частного домовладения, очень остры у нас сегодня и в силу климатических особенностей, и в силу комфорта проживания людей. Ждём решения этого вопроса с нетерпением. Муниципалитеты, которые занимаются газификацией, иногда физически не имеют ресурсов, чтобы подключить все улицы подряд в короткий срок. Сейчас появляется надежда, что газ придёт в дома", – сказал Владимир Самокиш.

В Алтайском крае, по данным регионального Минстроя, бесплатно подключить к газу могут 10 840 домовладений. Также в 2021 году такая техническая возможность появится у жителей Ребрихи, здесь планируется ввести в эксплуатацию газопровод-отвод и газораспределительную станцию. Речь идёт о потребителях – физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети.

"Депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании поддерживают принятие закона, предусматривающего бесплатное подключение участков к газораспределительным сетям. Эта тема очень волнует жителей края. Президент озвучил возможность бесплатного подключения, мы обязаны обеспечить все условия для этого. И со своей стороны будут настаивать на увеличении финансирования этого направления, чтобы ускорить темпы газификации в регионе", – подчеркнул председатель АКЗС, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Вопрос доведения газа до участка актуален вне зависимости от региона, отметила председатель Российского союза сельской молодёжи, победителей предварительного голосования "Единой России" в Мордовии Юлия Оглоблина.

"В Республике Мордовия – один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода. Когда собирали предварительную информацию в дорожную карту программы, поступило более 2,5 тысячи заявок за несколько недель. Кроме того, много новых участков выдаётся под строительство, но они без коммуникаций. Вроде бы дом построить хочется, но опять всё упирается в бюджет – и в том числе на подведение газа", – сказала Юлия Оглоблина.

Закон с изменениями "Единой России" может быть рассмотрен в Совете Федерации уже в ближайшее время, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

"Он вводит новые понятия: "единый оператор газификации", "региональный оператор газификации", которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И, соответственно, реализовывать сами работы по подключению", – заключил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в апреле "Единая Россия" по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в послании и поручил кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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