Сергей Шнуров представил свой новый музыкальный проект

Музыкант Сергей Шнуров представил свою новую группу "Зоя" и ее первый альбом, который получил название "Это жизнь".

Имена участников коллектива пока не называются. Предполагается, что официальная презентация проекта пройдет 2 июня на Петербургском экономическом форуме.

В первый альбом группы вошли 14 композиций. Они выполнены в стиле песен группировки "Ленинград", но вместо Шнурова у микрофона стоит неизвестная вокалистка.

В комментариях под постом, который опубликовал Сергей, мнения пользователей о новом проекте разошлись. Одни отмечают отличный голос вокалистки и хорошие тексты, другие недовольны тем, что исполняет песни не Шнуров.