Алтайским предпринимателям выплатили более миллиона за трудоустройство безработных

Программа поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей действует в России. Она нацелена на снижение уровня безработицы путём компенсации работодателям части расходов на зарплату.

В мае алтайским предпринимателям произвели первые выплаты. Общая сумма превысила миллион рублей.

В программу вступили более 200 работодателей края. Рабочие места получили более 900 жителей региона, которые состояли на учёте как безработные. В основном эта работа в сфере сельского хозяйства.

Всего благодаря программе в Алтайском крае планируют трудоустроить около трёх тысяч человек, рассказали в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в сфере строительства возник в России. По словам вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина, нехватка рабочих в этой отрасли достигает 2 млн человек.