57 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 753 человека. Скончались за прошедшие сутки семь человек (3248 с начала пандемии). Выздоровели всего 46 662 (+ 46 за сутки) человека.

По состоянию на 2 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией 457 человек. Количество тяжелобольных – 140, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 43.

На утро 02.06.2021 года прививается 253 440 человек, в том числе 52 228 человек получили первую прививку; 201 212 человек полностью привиты (получили две прививки).