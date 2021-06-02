В России предложили новый способ борьбы с мошенничеством

"Тинькофф" предложил ввести систему анализа входящих звонков, сообщает РБК. Предполагается, что она поможет отслеживать операторов, которые обслуживают звонки мошенников.

Представитель банка пояснил, что новая система должна помочь отрегулировать ситуацию с недобросовестными операторами, накладывая на них санкции.

"Роскомнадзор заинтересован в выработке наиболее эффективного решения для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров и готов принять участие в обсуждении инициативы Ассоциации банков России, в случае поступления соответствующего обращения", – прокомментировали предложение в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, действовавшие из мест лишения свободы, стали докучать россиянам значительно реже.