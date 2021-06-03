Цензурных слов не осталось, или Почему турагентства ждут, когда закончатся места в Сочи

Цензурных слов не хватает. Так оценили представители алтайского турбизнеса решение российского оперштаба продлить ограничения по авиасообщению с Турцией до 21 июня. Возмущены и жители региона, которые второй месяц не могут воспользоваться купленными путёвками (пассажирское авиасообщение с Турцией в России было прекращено с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса, – прим. ред.). Многие из тех, кто изначально решил перенести отпуск, чтобы дождаться вожделенной Турции, после продления запрета требуют вернуть деньги за путёвки. "Это очередной удар по нам", – говорят в турагентствах. Как выходят из ситуации в Алтайском крае и куда теперь летят туристы, читайте на amic.ru.

Заложники ситуации

Решение о продлении приостановленного авиасообщения с Турцией оперштаб России опубликовал вечером 31 мая. И это разбило надежды тех, кто собирался в путешествие в начале июня. Не было даже предварительного анонса, никто не знал – снимут или продлят ограничение на полёты, все были как на иголках, рассказывают жители региона.

"Мы должны были лететь 3 июня. Путёвку на четверых человек купили ещё зимой. Но до самого позднего вечера 31 мая нас держали в неведении. Это просто издевательство!" – возмущается жительница Барнаула Оксана Серегина.

Напомним, пассажирское авиасообщение с Турцией в России ограничили с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса. Всем, у кого были куплены путёвки на этот период, предложили либо переносить даты отдыха, либо приобретать путёвки на открытые направления. Большинство туристов из Алтайского края тогда решили ждать, когда можно будет отдохнуть в Турции, рассказала amic.ru директор офиса продаж компании "Пегас Туристик Барнаул" Ольга Ришко.

Всего, по данным АТОР, в период с 1 по 30 июня 2021 года отправиться в Турцию планировали более 338 тыс. россиян. Общая стоимость приобретённых туров на первый месяц лета составляет почти 25 млрд рублей, сообщают "Известия".

С 1 июня операторы вновь были вынуждены искать альтернативные варианты любителям Средиземного моря. Надежда на летний отдых в Турции у россиян ещё есть, но уже вряд ли по прежней цене. Дело в том, что стоимость путёвок в эту страну в начале лета несколько ниже, чем в пик сезона (июль-август, – прим. ред.), пояснила amic.ru вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич. Таким образом, чтобы отдохнуть без доплаты (или с минимальным удорожанием) отпуск придётся сдвигать на осень или даже на 2022 год.

"Многие заявки на Турцию были перенесены с прошлого года ещё по старому курсу. Новый тур бронировался с доплатой по новому курсу, таким образом стоимость получалась значительно выше той, которую оплачивали туристы изначально", – говорит Томашевич.

Но некоторые жители Алтайского края откладывали свой отпуск уже несколько раз, устали надеяться и после новых ограничений просто хотят вернуть свои деньги, рассказывает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. По её словам, сделать это будет крайне сложно, так как средства уже перечислены отелям.

Цензурных слов не осталось

Турагентства говорят, что стали заложниками ситуации: именно на них обрушился шквал звонков от раздражённых людей. Закрытие основного летнего выездного направления стало очередным ударом по туротрасли, говорит Александра Томашевич. И в этот раз объяснять ограничения коронавирусом странно: пандемия пошла на спад. В дело вмешалась политика, уверены представители турбизнеса.

"Продление запретов на вылет было ожидаемым. Но почему тянули до ночи? Эта ситуация настолько возмущает, что цензурных слов уже нет. Во всей этой истории прослеживаются политические нюансы", – считает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

Руководитель турфирмы "Плот" Александр Смирнов тоже убеждён, что ситуация с отдыхом в Турции "в большей степени сейчас зависит от политики, чем от реальной эпидобстановки".

Согласно статистике, в Турции заболеваемость коронавирусом пошла на спад. По данным на 31 мая, в стране зафиксировано всего 6,9 тысячи новых случаев COVID-19. В апреле 2021 года, когда Россия ввела ограничения, число ежедневных случаев заражения превышало 63 тысячи. С 1 июня власти Турции смягчили меры против коронавируса, сократив комендантский час, возобновили работу кафе и рестораны, сообщает РИА Новости.

В погоне за отпуском

Впрочем, уже после введения ограничений на перелёты с 15 апреля по 1 июня ажиотажный спрос на Турцию в Алтайском крае снизился, рассказал amic.ru Александр Смирнов. Он отмечает, что людей пугала нестабильность, а турагентства уже устали от качелей, когда авиасообщение то возобновляют, то вновь отменяют. А страны, которые открыли границы для российских туристов (среди них Марокко, Сербия, Австрия, Катар и др.), альтернативой Турции стать не смогут.

"Это далеко не массовые направления и ситуацию они не спасут. Обнадёживает фактор увеличения рейсов в Грецию, которую любят российские туристы, но и это не равноценная замена Турции. С конца мая появилась альтернатива – Кипр. Из плюсов – хорошее море, отличная кухня и отношение к гостям, шенген не нужен, достаточно про-визы (электронная виза для однократного въезда на территорию Республики Кипр, – прим. ред.). Но тут другая концепция, и это значительно дороже Турции", – говорит Александр Смирнов.

Опытные представители туристического рынка, предполагая, что Турцию летом не откроют, сработали на опережение. Они обсудили с клиентами возможность других направлений отдыха или перенос отпуска, рассказывает Ольга Ришко:

"С теми, кто не смог перенести отпуск, мы заранее обговорили варианты перебронирования. Ещё за неделю до заявления оперштаба. С вылетом из Новосибирска есть Египет и Арабские Эмираты по системе "всё включено". Они со своей отличной отельной базой, детскими клубами, площадками и пляжами сейчас сопоставимы с Турцией. Поэтому многие туристы приняли решение перебронироваться на Египет", – рассказала Ольга Ришко.

Где отдохнуть и сколько это стоит?

Цены на открытые заграничные направления разные и скачут они каждый день. Например, сейчас "горящих" путёвок на Кипр не дождаться.

"Отелей сегмента VIP и "пять звёзд" значительно меньше, чем в Турции. Отдых в трёхзвёздочном отеле продолжительностью семь дней в начале июня с завтраком обойдётся в 42 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. Пятизвёздочный отель с завтраком и ужином будет стоить 67 тысяч рублей, сообщила amic.ru менеджер компании "Плот" Яна Ефременко.

А вот Объединённые Арабские Эмираты сейчас немного доступнее Кипра. Там цены снизились из-за наступления жаркого сезона, но, как отмечает менеджер, в июне там вполне комфортно для тех, кто любит тёплое море. Восьмидневный тур с вылетом из Новосибирска на одного человека в трёхзвёздочном отеле при двухместном размещении с завтраком обойдётся в 41 тысячу рублей, а в пятизвёздочном с завтраком – 55 тысяч рублей на человека.

Семь ночей в Египте с вылетом из Новосибирска в середине июня в отеле "3 звезды" с завтраком стоят от 60,9 тысячи рублей на человека.

Через Москву наши туристы летят в Мексику, на Кубу и Мальдивы. Цены на кубинскую "четвёрку" за семь ночей стартуют при системе "всё включено" от 76 тысяч. Плюс дополнительно нужно будет оплатить билет до российской столицы туда и обратно. Лоукостером "Победа" перелёт Барнаул – Москва – Барнаул без багажа стоит от 15,5 тысячи рублей.

Отпуск в Мексике – один из самых дорогих. За 11 ночей в трёхзвёздочном отеле с завтраком придётся выложить от 92 тысяч рублей на человека.

"Пол-лимона" за неделю в Сочи

Отдых на российском побережье Чёрного моря сейчас сопоставим с ценами отпуска за границей, причём с вылетом в европейские государства, говорит директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева:

"Цены в трёх-, четырёхзвёздочном сертифицированном краснодарском отеле сейчас на одном уровне с отдыхом в аналогичных местах размещения, например, в Турции и Египте. Но в России включено только проживание и завтраки. А там система All inclusive, анимация и собственные пляжи".

Отдых длиною в восемь ночей в ялтинском пятизвёздочном отеле на троих обойдётся в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому стоимость перелёта, а это порядка 35 тысяч туда-обратно на человека. В итоге неделя в Сочи будет стоить почти полмиллиона рублей. Но даже при этих ценах уже сейчас практически нет мест. Номерного фонда осталось очень мало, подтверждает Гордеева.

Читатели amic.ru сообщают, что дорожают даже забронированные номера. "Цены выросли в два раза. Нам сказали, что в связи с новыми обстоятельствами нужно либо доплачивать, либо отказываться от поездки", – рассказала Ольга, купившая путёвку в Сочи ещё в феврале.

По словам Александры Томашевич, такие действия незаконны. Если договор был заключён на покупку проживания, и в документах зафиксированы условия и стоимость, то ни о каком повышении речи быть не может, уверена эксперт:

"Если турист вносит какие-то изменения в бронь, меняет даты, количество человек, категорию номера, питания, в этом случае возможен пересчёт по актуальной стоимости. Также могут быть корректировки цены, если бронь была по телефону. Мы всегда рекомендуем бронировать туры через туристические компании, чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций".

Однако Наталья Гордеева подтвердила информацию, что туроператоры в одностороннем порядке стали отказывать в уже подтверждённой брони.

"Возможно, это связано не с туроператором, а с инициативой отелей на местах. Но ни нам, ни туристам от этого не легче. Например, был забронирован отдых в Ялте в сентябре на двоих. С 16 тысяч рублей сумма выросла до 32. Люди оплатили, наша фирма забронировала гарантированный номер, а потом мы получаем сообщение: "Извините, цена вопроса увеличилась". И мы остаёмся крайними в любом случае, потому что клиент обратился к нам", – рассказывает Наталья.

Когда откроют Турцию?

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, ограничения снимут не раньше июля: "В целом есть стопроцентные шансы на открытие Турции до осени. Туроператоры закредитованы, у них есть задолженность перед туристами. А средства находятся в Турции – то есть вернуть деньги по щелчку пальцев они не смогут. Поэтому чем дальше отодвигаются сроки открытия, тем сложнее для всех", – цитируют Барзыкина "Известия".

А вот эксперты в Алтайском крае грустно шутят, что Турцию откроют, когда закончатся места в Сочи и Крыму.