Женщину, прокатившую мужчину на капоте авто в центре Барнаула, оштрафовали на 500 рублей

В ГИБДД Барнаула прокомментировали инцидент с мужчиной, который прокатился на капоте в центре города. Водителя иномарки оштрафовали на 500 рублей за "нарушение правил перевозки людей".

Напомним, что 1 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя мужчина забрался на капот автомобиля и начал бить стекло. Несмотря на то, что машина двигалась по дороге, слезать с капота он, судя по всему, не собирался.

Как отметили в отделении пропаганды ГИБДД, по результатам проверки женщину – водителя автомобиля – оштрафовали по ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей". В ведомстве призвали строго соблюдать правила ПДД и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.