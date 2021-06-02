Программу льготной ипотеки собираются продлить в России ещё на год

Программу льготной государственной ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года. При этом для неё повысят ставку и установят пониженный кредитный лимит для всех регионов страны.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, близкие с ходом обсуждения вопроса, продление программы обсуждалось на совещании у президента с членами правительства в конце мая.

По словам одного из собеседников, наиболее вероятным станет вариант продления программы ещё на один год, при этом ставка вырастет на 0,5 процентного пункта, а лимит урежут до 3 млн рублей для всех регионов.

Другой источник сообщил, что также обсуждается расширение программы семейной ипотеки, которая предполагает выдачу кредита под 6% семьям, в которых после 2018 года родился второй или третий ребёнок. Предполагается, что проект может быть расширен на родителей с одним ребёнком, а семьи с уже взятой ипотекой смогут рефинансировать ссуду в рамках обновлённой программы.

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках приняли в разгар пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но её продлили до 1 июля 2021-го.

При этом по первоначальным планам на продление, о которых власти сообщили в марте 2021 года, Алтайского края не оказалось в списке регионов, где программа продолжит действовать.