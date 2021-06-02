Два алтайских футболиста выступят на чемпионате Европы за сборную России

Два воспитанника алтайского футбола сыграют за сборную России на чемпионате Европы. Окончательную заявку озвучил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Всего в списке 26 футболистов. Среди них два барнаульца – вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев.

Изначально в списке кандидатов находились 30 игроков. Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Старого Света. Российская сборная на групповом этапе встретится с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).