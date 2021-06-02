Игровые платформы в России могут обязать хранить сообщения пользователей

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) предложил обязать индустрию гейминга и киберспорта хранить сообщения пользователей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Исследователи считают, что игры фактически становятся соцсетями, а значит, их могут использовать для агитации и распространения экстремизма.

Также сообщается, что центр предлагает установить правовой статус игровой валюты, так называемых лутбоксов (платных ящиков со случайных содержимым), стриминговых платформ и платежей от пользователей другим пользователям.

В Роскомнадзоре отметили, что согласны с результатами проведённых исследований, но вопрос требует широкого обсуждения.