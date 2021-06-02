Путин назвал организацию детского отдыха важнейшей задачей страны в летний период

Организация детского отдыха — важнейшая задача для властей в летний период, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Его слова приводит ТАСС.

"Прошу всех (членов правительства, — прим. ред.) по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что подразумевает под этим транспорт, энергетику, МЧС, Росгвардию, МВД и прочие ведомства, "чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы". Также это касается региональных и местных властей, заключил президент.

Накануне Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего страны. По его словам, "это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа".