Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко за 2020 год заработал 3,017 млн рублей. По сравнению с прошлым календарным периодом доход налоговика вырос на 400 тысяч рублей. Декларация доступна на сайте ведомства.

В общей долевой собственности у Куриленко с супругой находится жилой дом 267,8 кв. м, земельный участок 1247 кв. м и квартира 67,9 кв. м. В пользовании у четы и несовершеннолетнего ребёнка есть ещё две жилплощади (119,7 кв. м и 67,9 кв. м). Жена Юрия Куриленко по итогам прошлого года задекларировала 671,4 тысячи рублей (ранее было 650,7 тысячи рублей). Семья главного налоговика края владеет автомобилем Hyundai Solaris, иных транспортных средств в декларации не указано.

К слову, по уровню доходов Юрий Куриленко оказался не самым богатым среди руководящего звена УФНС по Алтайскому краю. Некоторые его замы сумели заработать за прошлый год больше своего непосредственного начальника. Так, замруководителя Руслан Камерилов отчитался за 5,793 млн рублей. Такая большая сумма объясняется тем, что налоговик сумел в 2020 году получить "единовременную жилищную субсидию" в размере 3,854 млн рублей.

Другой заместитель Юрия Куриленко, Лариса Цыганкова, заработала за "ковидный" год 3,23 млн рублей. Более скромные доходы показали ещё трое замруководителя: Наталья Бондаренко – 2,415 млн рублей, Юнна Шмидт – 1,834 млн рублей и Сергей Сметанников – 1,805 млн рублей. В целом у всего руководства УФНС доходы за прошлый год ощутимо выросли.

Напомним, по итогам 2020 года в Алтайском крае выросло число миллионеров. Свыше восьми тысяч жителей региона, судя по итогам декларационной кампании, получили доход более 1 млн рублей. Это на 16% больше, чем в предыдущем отчётном периоде. Официальных миллиардеров в крае – семь человек.