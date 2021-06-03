Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко за 2020 год заработал 3,017 млн рублей. По сравнению с прошлым календарным периодом доход налоговика вырос на 400 тысяч рублей. Декларация доступна на сайте ведомства.
В общей долевой собственности у Куриленко с супругой находится жилой дом 267,8 кв. м, земельный участок 1247 кв. м и квартира 67,9 кв. м. В пользовании у четы и несовершеннолетнего ребёнка есть ещё две жилплощади (119,7 кв. м и 67,9 кв. м). Жена Юрия Куриленко по итогам прошлого года задекларировала 671,4 тысячи рублей (ранее было 650,7 тысячи рублей). Семья главного налоговика края владеет автомобилем Hyundai Solaris, иных транспортных средств в декларации не указано.
К слову, по уровню доходов Юрий Куриленко оказался не самым богатым среди руководящего звена УФНС по Алтайскому краю. Некоторые его замы сумели заработать за прошлый год больше своего непосредственного начальника. Так, замруководителя Руслан Камерилов отчитался за 5,793 млн рублей. Такая большая сумма объясняется тем, что налоговик сумел в 2020 году получить "единовременную жилищную субсидию" в размере 3,854 млн рублей.
Другой заместитель Юрия Куриленко, Лариса Цыганкова, заработала за "ковидный" год 3,23 млн рублей. Более скромные доходы показали ещё трое замруководителя: Наталья Бондаренко – 2,415 млн рублей, Юнна Шмидт – 1,834 млн рублей и Сергей Сметанников – 1,805 млн рублей. В целом у всего руководства УФНС доходы за прошлый год ощутимо выросли.
Напомним, по итогам 2020 года в Алтайском крае выросло число миллионеров. Свыше восьми тысяч жителей региона, судя по итогам декларационной кампании, получили доход более 1 млн рублей. Это на 16% больше, чем в предыдущем отчётном периоде. Официальных миллиардеров в крае – семь человек.
Комментарии
увеличил свой доход на 400 тысяч в пандемийный год
потому что в пандемийный год бизнес хорошо работал
единовременную жилищную субсидию, это как??
Очень символично - как раз увеличил себе зарплату в месяц на 33 тр (400 делить на 12). Это примерно средняя по краю.
С бедных налоги собрали и с них себе зарплату подняли.
3.06.2021 09:37
гоги
А это так-военным и ментам при выходе в запас выдают квартиры или компенсацию для покупки. Оказывается фискалам так-же,и не выходя на пенсию?
Налог принимают законодатели, мытари администрируют. Работа налоговика неблагодарная. Зарплата у основной массы невысокая. Вакансии имеются.
3.06.2021 09:59
- гость -
А чего ж сокращают?
Зарплата у основной массы невысокая
Вся у руководства? Может надо перераспределить?
3.06.2021 09:37
гоги
единовременную жилищную субсидию, это как??
налоговикам дают беспроцентный кредит разово на квартиру, потому якобы зарплата низкая, имхо
Субсидия это кредит??
Особенно взятки радуют через всякие фонды, за положительную проверку книги покупок по НДС ! Там уже целая площадка покруче чем в Волгограде накрыли образовалась! Мы уже лидируем по стране - как криминал, так наше все!
Субсидия это безвозмездная передача средств
ну это не так уж и много по меркам Германии это чуть выше минималки