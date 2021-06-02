В России появятся "быстрые" тесты на пять опасных инфекций

К концу 2021 года в России создадут экспресс-тесты на пять опасных инфекций. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

"Уже к концу этого года будут созданы быстрые тесты на пять эпидемически важных инфекций – COVID, грипп, сальмонеллёз, туберкулёз и устойчивый к антибиотикам стафилококк", – сообщила она.

Чиновница уточнила, что результаты анализов к этим заболеваниям с помощью таких тестов должны быть готовы уже через 60 минут.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о неизбежности новых пандемий. При этом, по её словам, нынешнюю пандемию можно остановить только с помощью вакцинации.