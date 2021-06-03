Несколько алтайских депутатов Госдумы и сенаторов фигурируют в числе тех, кто стал спонсором "Единой России" в 2020 году. Партии власти жертвовали также губернаторы, различные фонды и компании. Финансовый отчёт ЕР опубликован на сайте Центризбиркома. Партия официально получила 9,6 млрд рублей, став самой богатой в стране, пишет "Тайга.инфо".

Алтайские сенаторы Александр Карлин и Сергей Белоусов пожертвовали партии по 400 тысяч рублей каждый. Не остались в долгу перед ЕР и депутаты Госдумы от региона: Олег Быков и Даниил Бессарабов внесли по 375 тысяч, а Виктор Зобнев – 350 тысяч. Представители других регионов Сибири в обеих палатах парламента тоже сдали сотни тысяч рублей в качестве партийных взносов.

Значительный вклад в финансовое положение партии внесли и сибирские бизнесмены. Среди предпринимателей стоит отметить Константина Терехова из Республики Алтай. Он перевёл 400 тысяч рублей. Терехов занимается дорожным строительством – АО "Дорожник" под его руководством получает муниципальные и государственные подряды. Кроме того, Терехов – сын бывшего министра сельского хозяйства региона Михаила Терехова.

Пришлось "сдать деньги" и некоторым губернаторам-единороссам. Глава Кузбасса Сергей Цивилёв перечислил 462,4 тысячи рублей, красноярский губернатор Александр Усс – 227 тысяч, новосибирский губернатор Андрей Травников – 135 тысяч, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол перевёл "Единой России" 200 тысяч рублей.

4,3 млрд рублей единороссам дали напрямую из федерального бюджета. Пожертвования составили 4,8 млрд, членские взносы – 425 млн. Ещё 1,4 млрд рублей – это поступления в виде имущества.