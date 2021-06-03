Поездка Виктора Томенко на ПМЭФ обошлась Алтайскому краю почти в полмиллиона рублей

Участие губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обошлось региональному бюджету в 412,6 тысячи рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок.
По контракту управделами губернатора и правительства региона заплатило эту сумму петербургской компании "Империя тур" на обеспечение поездки делегации и размещение ее участников в отеле Majestic Boutique Hotel 4* Deluxe. Количество и класс снятых номеров в документе при этом не указаны.
Как выяснила "Тайга.инфо", в общей сложности сибирские губернаторы потратили на ПМЭФ более 2,77 млн рублей. Так, власти Иркутской области заплатили за поездку главы региона Игоря Кобзева 337,6 тысячи рублей. А поездка губернатора Красноярского края Александра Усса и вовсе обошлась местному бюджету примерно в 2 миллиона рублей.
Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. На нем собрались политики, бизнес-элита, эксперты и представители из почти 70 стран для обсуждения ключевых экономических вопросов. Ежегодно мероприятие посещают более 10 тысяч участников из более чем 140 стран мира.
Комментарии
А как Вы хотели.
Красиво жить не запретишь, а красиво жить за счёт бюджета тем более. Маджестик Бутик Отель Делюкс: Стандартный двухместный номер с 1 кроватью 23 кв. м, с завтраком 16 600 руб/сутки, при двухместном заселении, Номер Делюкс 22 400 руб/сутки, Люкс 25 400 руб./сутки- данные цены на 15 июня.
Цена на 3-4 июня- Номер Делюкс - 45 850 руб. Ровно в ДВА раза выше, чем в обычные дни!!!
Да был бы толк от этих форумов высоколобых экономистов для простого народа, не жалко бюджетных денегА то за время пандемии олигархи на миллиарды долларов богаче стали, а простые люди беднее.Такое ощущение, что на форумы собираются люди, которые обсуждают,как лучше обустроить олигархов и им подобных.
Кучеряво живут. Гульнула чинявная либерда "на полях форума".
Эта власть обречена. Она сгнивает.
А оно того стоило?
не такие уж и большие деньги для тусовки! Собираются, чтобы себя показать, или какие они "умные", или у них "всё удалось". Никаких последствий положительных, ни для мира, ни для страны, а тем более регионов (может только СПб обслуживающий бизнес заработал?) ещё никто не видел. Но не ехать нельзя - "выпадешь из обоймы"
Им нужно чем-то заполнять пугающий вакуум в головах, заглушать смутные предчувствия.
А сколько надо заплатить что бы он навсегда в Москве остался?