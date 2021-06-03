Поездка Виктора Томенко на ПМЭФ обошлась Алтайскому краю почти в полмиллиона рублей

Участие губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обошлось региональному бюджету в 412,6 тысячи рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок.

По контракту управделами губернатора и правительства региона заплатило эту сумму петербургской компании "Империя тур" на обеспечение поездки делегации и размещение ее участников в отеле Majestic Boutique Hotel 4* Deluxe. Количество и класс снятых номеров в документе при этом не указаны.

Как выяснила "Тайга.инфо", в общей сложности сибирские губернаторы потратили на ПМЭФ более 2,77 млн рублей. Так, власти Иркутской области заплатили за поездку главы региона Игоря Кобзева 337,6 тысячи рублей. А поездка губернатора Красноярского края Александра Усса и вовсе обошлась местному бюджету примерно в 2 миллиона рублей.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. На нем собрались политики, бизнес-элита, эксперты и представители из почти 70 стран для обсуждения ключевых экономических вопросов. Ежегодно мероприятие посещают более 10 тысяч участников из более чем 140 стран мира.