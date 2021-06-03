Соевый завод в Алтайском крае выставили на аукцион с начальной ценой 158 млн рублей

Производственный комплекс обанкротившегося завода по переработке сои "Бинака" выставили на торги. Стартовая цена имущества, в которую также входят и объекты Сибирской соевой компании, установлена в размере 157,6 млн рублей.

Как сообщает "Интерфакс", годом ранее объект пытались продать по аналогичной стартовой цене, однако безуспешно. В этот раз потенциальный покупатель может дождаться шагового снижения – к октябрю стоимость объекта достигнет 15,7 млн рублей, упав в 10 раз.

Напомним, что "Бинака" был основан в 2004 году – предприятие находится в селе Новороманово и занималось производством комбикормов для животных и птиц. Среди покупателей продукции были регионы России, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

К 2018 году у компании образовались долги почти на 340 млн рублей, а в 2019 году "Бинаку" признали банкротом.