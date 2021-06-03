Новую версию Windows представят 24 июня

Корпорация Microsoft проведёт презентацию, на которой покажет новое поколение операционной системы Windows. Мероприятие запланировано на 24 июня, сообщается на сайте IT-гиганта.

По данным Bloomberg, система получит новый дизайн, улучшенный магазин приложений Microsoft Store и другие изменения.

Первоначально ПО протестируют так называемые инсайдеры Windows, затем система доберётся и до обычных пользователей. Официальный релиз новой Windows ожидается осенью.

Ранее сообщалось, что Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer с 15 июня 2022 года. В компании призвали пользователей переходить на Microsoft Edge, который гораздо быстрее, безопаснее и современнее.