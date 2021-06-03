Алтайский инваспортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Чемпионат Европы, который проходит под эгидой Международного паралимпийского комитета в польском Быдгоще, собрал 650 представителей из 44 стран. Российские спортсмены в первый день соревнований завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Одна из высших наград на счету алтайского спортсмена Александра Костина.

Костин завоевал золото в беге на пять тысяч метров среди спортсменов с нарушением зрения класса Т13.

Как отмечает "Алтайский спорт", на этих соревнованиях выступают ещё два наших земляка – средневик Егор Шаров и спринтер Артём Логинов. Они стартуют на чемпионате 3 июня.