Умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Погребинский

На 46-м году жизни скончался российский актёр Андрей Погребинский. Об этом сообщает Пятый канал.

Информации о смерти актёра подтвердила его мать. Причина не называется.

Погребинский начал сниматься в кино десять лет назад. Сначала на площадках он работал каскадёром. На эпизодические роли его стали приглашать благодаря высокому росту и крепкому телосложению.

Зрителям Андрей Погребинский известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Гончая" и "Морские дьяволы". Он также сыграл одну из главных ролей в детективе "Ментозавры".

Всего за свою карьеру актёр снялся в 52 работах.