Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян

Депутат Виталий Милонов предложил ввести ограничения для россиян, которые занимаются коллекторской деятельностью. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В первую очередь, считает депутат, тех, кто занимался коллекторской деятельностью, нужно лишить пенсии. Кроме того, бывшим коллекторам он предложил запретить занимать любую должность.
"Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", – сказал Милонов.
Он также предложил лишить бывших коллекторов права "называть себя гражданином".
Ранее Виталий Милонов раскритиковал новый фильм о Золушке, где фею сыграет темнокожий мужчина. Депутат понадеялся на то, что в России фильм запретят, а для депутатов, которые всё-таки будут выступать за его показ, он придумал особое наказание в виде отправления в Чечню на перевоспитание.
Комментарии
Наверное, кто берет в долг и не собирается отдавать, тоже негодяй?
мы убьем вашего сына, если он не вернет долг
Сына жалко, но для матери это выход
тут личное, видать тряханули милошу
Милонова самого всего лишить.
мы убьем вашего сына, если он не вернет долг
Так если его убить, он тем более ничего не вернет
Логичнее запретить сами микрофинансовые организации сначала. Ежу понятно, что кредит под 700% годовых это не помощь, а ярмо на шее человека взявшего кредит.
Мошенники, которые вешают кредит обманом или бандиты, которые вешают долг насильно - более опасная проблема, тут от гражданина ничего не зависит, он не сам берет в долг. В первую очередь надо решить вопрос с такими преступниками, они опасней
А уже обрадовался когда прочитал про "негодяев".., думал депутатов пенсии лишать будут! Но увы...
По окончании депутатского срока нужно проводить голосование по выдвижным округам на право вернуться депутатам к нормальной гражданской честной жизни без отбывания сроков за преступления на посту и подсчета нанесенного ими ущерба для возмещения убытков
"По окончании депутатского срока", а кто мешает голосовать "головой" до ....
Рыба с головы гниет
кто мешает голосовать "головой" до
Подразумевается, что все голосуют хорошо, но из-за фальсификаций приходят не те депутаты. Ну не могли же после повышения пенсионного возраста большинство голосовать за тех, кто этот возраст поднял
11:10 депутат шо баба, до и после свадьбы часто разные люди
сами создали в стране безденежье,породили коллекторов и иных их,а сейчас заигрались с народом-типа мы такие вот хорошие- лишить пенсии....
дальше к выборам ещё веселее будут предложения...лишь бы народ ДОВЕРИЛ им чего-то в стране решать.
только народная власть может взять под контроль бюджет -наши налоги.
Вчера бабуля на автобусной остановке митинг проводила про власть и проворишек правящих сейчас.
Система гнилая, а менять ее никто не собирается.
Она во всем мире такая.
дальше к выборам ещё веселее будут предложения
Что то предложение вернуть пенсионный возраст обратно не вносится, только в программе справедливороссов и коммунистов есть
если он не вернёт долг микрофинансовой организации", – сказал Милонов
А, если зеленому банку, то ничего страшного? То есть не все коллекторы плохие?