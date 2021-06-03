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Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян

, ИА "Амител"
Представителей этой категории он назвал "негодяями"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Виталий Милонов предложил ввести ограничения для россиян, которые занимаются коллекторской деятельностью. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В первую очередь, считает депутат, тех, кто занимался коллекторской деятельностью, нужно лишить пенсии. Кроме того, бывшим коллекторам он предложил запретить занимать любую должность.

"Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", – сказал Милонов.

Он также предложил лишить бывших коллекторов права "называть себя гражданином".

Ранее Виталий Милонов раскритиковал новый фильм о Золушке, где фею сыграет темнокожий мужчина. Депутат понадеялся на то, что в России фильм запретят, а для депутатов, которые всё-таки будут выступать за его показ, он придумал особое наказание в виде отправления в Чечню на перевоспитание. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.06.2021 10:28
гость

Наверное, кто берет в долг и не собирается отдавать, тоже негодяй?

3.06.2021 10:29
гость

мы убьем вашего сына, если он не вернет долг

Сына жалко, но для матери это выход

3.06.2021 10:29
гость

тут личное, видать тряханули милошу

3.06.2021 10:29
- гость -

Милонова самого всего лишить.

3.06.2021 10:30
гость

мы убьем вашего сына, если он не вернет долг

Так если его убить, он тем более ничего не вернет

3.06.2021 10:31
- гость -

Логичнее запретить сами микрофинансовые организации сначала. Ежу понятно, что кредит под 700% годовых это не помощь, а ярмо на шее человека взявшего кредит.

3.06.2021 10:35
гость

Мошенники, которые вешают кредит обманом или бандиты, которые вешают долг насильно - более опасная проблема, тут от гражданина ничего не зависит, он не сам берет в долг. В первую очередь надо решить вопрос с такими преступниками, они опасней

3.06.2021 10:43
- гость -

А уже обрадовался когда прочитал про "негодяев".., думал депутатов пенсии лишать будут! Но увы...

3.06.2021 11:00
- гость -

По окончании депутатского срока нужно проводить голосование по выдвижным округам на право вернуться депутатам к нормальной гражданской честной жизни без отбывания сроков за преступления на посту и подсчета нанесенного ими ущерба для возмещения убытков

3.06.2021 11:10
Гостю

"По окончании депутатского срока", а кто мешает голосовать "головой" до ....

3.06.2021 11:13
- гость -

Рыба с головы гниет

3.06.2021 11:22
гость

кто мешает голосовать "головой" до

Подразумевается, что все голосуют хорошо, но из-за фальсификаций приходят не те депутаты. Ну не могли же после повышения пенсионного возраста большинство голосовать за тех, кто этот возраст поднял

3.06.2021 11:23
- гость -

11:10 депутат шо баба, до и после свадьбы часто разные люди

3.06.2021 11:24
гость

сами создали в стране безденежье,породили коллекторов и иных их,а сейчас заигрались с народом-типа мы такие вот хорошие- лишить пенсии....

дальше к выборам ещё веселее будут предложения...лишь бы народ ДОВЕРИЛ им чего-то в стране решать.

только народная власть может взять под контроль бюджет -наши налоги.
Вчера бабуля на автобусной остановке митинг проводила про власть и проворишек правящих сейчас.

3.06.2021 11:27
- гость -

Система гнилая, а менять ее никто не собирается.
Она во всем мире такая.

3.06.2021 11:32
гость

дальше к выборам ещё веселее будут предложения

Что то предложение вернуть пенсионный возраст обратно не вносится, только в программе справедливороссов и коммунистов есть

3.06.2021 11:56
- гость -

если он не вернёт долг микрофинансовой организации", – сказал Милонов

А, если зеленому банку, то ничего страшного? То есть не все коллекторы плохие?

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