Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян

Депутат Виталий Милонов предложил ввести ограничения для россиян, которые занимаются коллекторской деятельностью. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В первую очередь, считает депутат, тех, кто занимался коллекторской деятельностью, нужно лишить пенсии. Кроме того, бывшим коллекторам он предложил запретить занимать любую должность.

"Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", – сказал Милонов.

Он также предложил лишить бывших коллекторов права "называть себя гражданином".

Ранее Виталий Милонов раскритиковал новый фильм о Золушке, где фею сыграет темнокожий мужчина. Депутат понадеялся на то, что в России фильм запретят, а для депутатов, которые всё-таки будут выступать за его показ, он придумал особое наказание в виде отправления в Чечню на перевоспитание.