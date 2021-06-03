Девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Девять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3257, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 59 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 812. Выздоровели 46 718 человек (+56 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 34, Яровое – 4, Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Волчихинский район – по 3 заболевших, Заринск, Благовещенский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Топчихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 136 пациентов, из них 40 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 229 коек.