Барнаульское "Динамо" завершит сезон домашними матчами

Футболисты барнаульского "Динамо" завершат сезон 2020/21 серией из трёх домашних матчей. Так, в четверг, 3 июня, в очередном туре первенства ПФЛ (4-я группа) алтайские футболисты сыграют на стадионе "Динамо" против самарских "Крыльев Советов – 2". Встреча начнётся в 18:30.

Заключительные матчи первенства динамовцы проведут 12 июня против ФК "Оренбург-2", а 15 июня – против новотроицкой "Носты".

Напомним, сейчас "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице. Самарцы располагаются на последней, 15-й строке. "Оренбург-2" также находится среди аутсайдеров и занимает 14-е место. "Носта" обосновалась на 9-й позиции.