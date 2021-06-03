Барнаулец лишился денег после письма от мошенников

В Барнауле 28-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: неизвестные похитили с его банковской карты порядка 23 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что горожанину на электронную почту пришло письмо от имени службы безопасности банка. В сообщении отмечалось, что на его счета наложили некие ограничения.

"Пройдя по ссылке, мужчина ввёл данные карты, после чего ему стали приходить SMS-уведомления о списании денежных средств на сумму около 23 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

После этого барнаулец позвонил в банк. Там ему пояснили, что его обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств".