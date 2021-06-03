3 и 4 июня на Янтарном рынке в Барнауле работает Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Жители Алтайского края могут пройти бесплатное медицинское обследование с 10 до 15 часов.
В программу обследования входят:
- экспресс-анализ крови на сахар и холестерин;
- экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре;
- измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра;
- измерение артериального давления;
- измерение внутриглазного давления, остроты зрения;
- измерение мышечной силы (динамометрия);
- измерение веса, роста, объёма талии, бёдер, определение индекса массы тела.
Желающие должны иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС, сообщили в региональном Минздраве.
Комментарии
Чем это поможет здоровью? ТФОМС деньги за диспансеризацию перечислит?