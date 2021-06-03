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Жители Алтайского края могут пройти бесплатное медицинское обследование

, ИА "Амител"
При себе нужно иметь только несколько документов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

3 и 4 июня на Янтарном рынке в Барнауле работает Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Жители Алтайского края могут пройти бесплатное медицинское обследование с 10 до 15 часов.

В программу обследования входят: 

  • экспресс-анализ крови на сахар и холестерин;
  • экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре;
  • измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра;
  • измерение артериального давления;
  • измерение внутриглазного давления, остроты зрения;
  • измерение мышечной силы (динамометрия);
  • измерение веса, роста, объёма талии, бёдер, определение индекса массы тела.

Желающие должны иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС, сообщили в региональном Минздраве.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.06.2021 15:04
- гость -

Чем это поможет здоровью? ТФОМС деньги за диспансеризацию перечислит?

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