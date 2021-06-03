В ФМБА пообещали вакцину от всех мутаций коронавируса

Вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), сможет защитить людей от всех мутаций коронавируса. Об этом рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает ещё и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19", – сказала "Известиям" замруководителя ФМБА.

Ранее ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата "Лейтрагин". Он предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.