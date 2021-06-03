Внесённое в список иноагентов издание VTimes объявило о своём закрытии

Онлайн-СМИ VTimes, которое внесли в список иноагентов, сообщило о прекращении деятельности. Издание закрывается с 12 июня.

"Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes – а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", – и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Кроме того, после присвоения статуса иноагента с журналистами издания стали менее охотно разговаривать и авторам стало сложнее брать комментарии.

Исходя из этого, руководство портала приняло решение о прекращении деятельности.