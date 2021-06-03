"Жаркий процент": Россельхозбанк запускает акцию для вкладчиков

Россельхозбанк запускает акцию "Жаркий процент" по вкладу "Доходный" с возможностью размещения средств до 6% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на три года.

Клиенты банка могут воспользоваться предложением до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях РФ на срок один или три года. Выплата процентов – в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5% и 6% годовых на один и три года соответственно.

Минимальная сумма вклада – всего три тысячи рублей. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.

"Россельхозбанк улучшает условия сберегательных продуктов и предлагает воспользоваться выгодным предложением. Сейчас для наших клиентов доступна возможность открыть вклад "Доходный" на длительный срок по максимально привлекательной ставке. Это отличный шанс сохранить и приумножить свои средства", – сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.