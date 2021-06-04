Студенты АлтГТУ впервые сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

Демонстрационный экзамен – это процедура, на которой студент показывает профессиональные компетенции в условиях, приближенных к производственным. В этом году такой экзамен по стандартам WorldSkills впервые сдают студенты технологического колледжа АлтГТУ.

Экзамен по направлению "Экономика и бухгалтерский учет" студенты успешно сдали в мае. С 1 по 15 июня демонстрационные экзамены сдают студенты направлений подготовки "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" и "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" .

"В течение двух часов студенты работают в аудитории, а затем приступают к "полевым" работам. Те расчёты, которые ребята получили за компьютерами, в текстовом файле переносят в бортовой компьютер прибора и на представленной площадке в режиме реального времени отмечают места для будущей дороги. За студентами наблюдают эксперты, ведущие геодезисты КГКУ "Алтайавтодор", – рассказал куратор направления, заместитель заведующего кафедрой "Транспортное строительство" Василий Свиридов.

Будущие специалисты направления "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" выполняют свой демонстрационный экзамен в обновлённой лаборатории, которая также была сделана по мировым стандартам WorldSkills.

Всю работу студенты выполняют самостоятельно. Им помогают только во время переноса частей двигателя на рабочий стенд для разбора.

В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills будут сдавать студенты ещё двух направлений подготовки колледжа АлтГТУ.