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Студенты АлтГТУ впервые сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

, ИА "Амител"
Экзамен в новом формате сдают учащиеся трёх направлений технологического колледжа

Демонстрационный экзамен – это процедура, на которой студент показывает профессиональные компетенции в условиях, приближенных к производственным. В этом году такой экзамен по стандартам WorldSkills впервые сдают студенты технологического колледжа АлтГТУ. 

Экзамен по направлению "Экономика и бухгалтерский учет" студенты успешно сдали в мае. С 1 по 15 июня демонстрационные экзамены сдают студенты направлений подготовки "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" и "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)".

"В течение двух часов студенты работают в аудитории, а затем приступают к "полевым" работам. Те расчёты, которые ребята получили за компьютерами, в текстовом файле переносят в бортовой компьютер прибора и на представленной площадке в режиме реального времени отмечают места для будущей дороги. За студентами наблюдают эксперты, ведущие геодезисты КГКУ "Алтайавтодор", – рассказал куратор направления, заместитель заведующего кафедрой "Транспортное строительство" Василий Свиридов.

Будущие специалисты направления "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)" выполняют свой демонстрационный экзамен в обновлённой лаборатории, которая также была сделана по мировым стандартам WorldSkills.

Всю работу студенты выполняют самостоятельно. Им помогают только во время переноса частей двигателя на рабочий стенд для разбора.

В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills будут сдавать студенты ещё двух направлений подготовки колледжа АлтГТУ.

По результатам прохождения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills студенты образовательной организации получают паспорт компетенции (Skills Passport).

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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