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Почти четыре тысячи домов Алтайского края собираются газифицировать до конца 2021 года

, ИА "Амител"
Голубое топливо спустя 10 лет проектирования наконец доберётся до Ребрихи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Почти четыре тысячи домовладений в Алтайском крае до конца 2021 года собираются подключить к газу. Причём на некоторые территории голубое топливо попадёт впервые.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, в частности, газ наконец придёт в Ребрихинский район. Планы на газификацию Ребрихи разрабатывались почти 10 лет – от подготовительного этапа до создания проекта.

По информации администрации района, там заканчивают строительство газопровода высокого давления и газораспределительной станции. Теперь почти 300 домовладений по четырём улицам райцентра Ребриха готовы к приёму топлива. Само подключение ожидается осенью. 100 договоров уже заключили, до конца года планируется около 200.

Как отметили в Минстрое, чтобы подключить домовладение к газу, сегодня нужно заплатить от 30 до 50 тыс. рублей – в зависимости от того, с какой компанией заключён договор. В скором времени многие жители края смогут существенно сэкономить – благодаря принятию Госдумой закона о бесплатном подведении газопровода к границам участка. При этом само бесплатное подключение должно быть завершено до 2023 года – на территориях, где это технически возможно, то есть сам газ уже заведён.

По подсчётам экспертов, газ бесплатно подведут к 2 млн домовладений по всей России. Из них почти 12 тысяч – в Алтайском крае. В сочетании с уже действующей программой газификации региона до 2025 года новые меры ускорят переход на голубое топливо в целом.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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