Безопасный город: Мегафон создал систему, которая помогает быстрее реагировать на ЧС

МегаФон и правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. В апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления безопасностью жителей региона.

"МегаФон завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом. Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион ещё более комфортным для жителей и бизнеса", – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Система "Безопасный город", запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе. Это позволяет быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

К единому центру оперативного реагирования подключено 11 систем операционного управления регионом. Среди них служба 112, система лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения. В центр передаётся информация с камер видеонаблюдения, фотовидеофиксации на автомобильных дорогах, датчиков контроля паводковой обстановки. Также в него входят Единые дежурные диспетчерские службы, расположенные в шести городских округах Калининградской области.

Центр не только аккумулирует информацию, но и формирует прогнозы развития чрезвычайных ситуаций. Например, может рассчитать, какие районы будут нуждаться в скорейшей эвакуации при обострении паводковой обстановки или в случае техногенных катастроф.

Информация из Единого центра оперативного реагирования поступает в Ситуационный центр губернатора. Это позволяет видеть, например, естественный прирост численности населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды. Губернатор понимает, какие темы обсуждаются в СМИ и блогосфере, и на основании этой информации может быстро принимать управленческие решения.

Всего в рамках системы "Безопасный город" в информационном обмене участвуют 57 ведомств и организаций, что позволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Созданная инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных.

В рамках проекта в здании правительства Калининградской области развернута современная функциональная система видео-конференц-связи губернатора, в том числе с шифрованием для проведения переговоров с руководством страны.

Помимо продолжения взаимодействия при реализации проектов в области повышения безопасности городской среды, соглашение между Мегафоном и правительством Калининграда направлено на сотрудничество при развитии инновационных сервисов, а также в целом на повышение уровня цифровой культуры в регионе.