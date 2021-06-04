Ливни, град и штормовой ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 4 июня

4 июня в Алтайском крае установится жаркая погода с дождями, грозами и сильным ветром, передают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, по юго-востоку – до +29 градусов. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами по югу сильные дожди и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 11-16 м/с, местами порывы до 21 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Как и в целом по региону, ожидаются кратковременные дожди, грози, местами возможен град. Скорость ветра – до 16 м/с.