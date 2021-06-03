Глава Минфина Силуанов предупредил об угрозе обесценивания рубля и зарплат

Министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции говорит о "перегреве" экономики. Глава ведомства отметил, что текущее обесценивание достигло 5,9%.

Как он высказался в ходе сессии Петербургского международного экономического форума, если продолжать повышать объём расходов бюджета, то возрастёт угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

Силуанов отметил, что чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из "сверхмягкой" бюджетной и денежно-кредитной политики.