Жилой комплекс на месте общественной бани предлагают построить в центре Барнаула

Участок, на котором можно построить высотный ЖК, продают на ул. Союза Республик. Стоимость земли – 135 млн рублей. Сейчас на территории расположен комплекс из нескольких зданий: общественная баня, бар, автосервис.

По информации публичной кадастровой карты, назначение участка – для объектов общественно-делового значения. Однако продавец в объявлении на Avito отмечает, что площадка в 62 сотки (цена одной сотки – 2,17 млн рублей, что соответствует рыночной стоимости земли в центре Барнаула, – прим. ред.), расположенная в тихом центре, идеально подойдёт и для строительства высотного жилого здания.

Район за пр. Комсомольским барнаульские девелоперы сейчас считают одним из самых перспективных для застройки. Некоторые компании уже обозначили свои планы на работу в этой части города.

В переулке Трудовом планирует возвести многоэтажку компания "Строймонолит". Строить высотки намерены и в частном секторе рядом с элеватором: на ул. Никитина, 12, застройщик "Т-Строй" планирует поставить 16-этажный дом. На пересечении пр. Комсомольского и ул. Интернациональной площадку для нового ЖК расчищает компания "Строительный камень".

Острый вопрос

Проблема земельных участков для комплексного строительства уже несколько лет тревожит региональных девелоперов. Ещё с конца 2019 года они просили чиновников города сформировать в Барнауле банк участков под жилищное строительство.

В нём должен быть перечень территорий, которые подходят для застройки. Альтернативой такому документу стал реестр земель, подготовленный управлением Росреестра.

Ведомство нашло в городе девять крупных участков, которые подходят для возведения многоквартирных домов. Самый большой из них – квартал 800 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (для сравнения: площадь Железнодорожного района Барнаула – 1550 га). На нём, по подсчётам экспертов, можно возвести более 300 многоквартирных домов, а также несколько школ и детских садов.

Также в реестр попал квартал 2012, земли в посёлке Южном (ул. Мусоргского, 36), на Сулиме (ул. Сухэ-Батора, 39), на Горе (четыре участка на ул. Нагорной, где сейчас работает компания "Строительная перспектива").