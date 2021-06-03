Сборная России встретится со сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею

Сборная России в одной четвертой финала Чемпионата мира по хоккею встретится со сборной Канады. Матч состоится 3 июня в 20:15 по МСК.

"Россия — Канада - отличная вывеска, всегда вызывает большой ажиотаж. Я и весь тренерский штаб следили за канадцами, это очень скоростная и играющая команда, поэтому с ними будет непросто. Разберем их игру, подготовимся - и в бой", — прокомментировал предстоящую игру тренер сборной России Валерий Брагин.

Напомним, что в групповой стадии ЧМ сборная России выиграла шесть игр из семи и набрала 17 очков, уступив только сборной Словакии (1:3). Таким образом российские хоккеисты вышли в стадию плей-офф с первого места.