Двух граждан Таджикистана из Москвы осудят за сбыт героина в Алтайском крае

Двух выходцев из Таджикистана осудят за сбыт наркотиков в Алтайском крае. Полиция изъяла у 20-летних молодых людей около 500 граммов героина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, "гастролеры" приехали в Барнаул из Москвы, где имели временную регистрацию с целью заработка денег. Наркотики они распространяли с помощью "закладок", после продавая их через интернет-магазин.

"При задержании обвиняемых, по месту их жительства, а также из мест закладок сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю обнаружено и изъято наркотическое средство героин общей массой около 500 граммов, которое обвиняемые хранили в целях дальнейшего сбыта", – сообщает ведомство.

Молодым людям предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). За совершение оконченного преступления предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.